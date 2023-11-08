السفارة الفلسطينية تُثمن موقف الرئيس تبون الداعي لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني

ثمنت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر عاليا، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

وجاء في بيان للسفارة، اليوم الأربعاء، إنها تتوجه بالشكر الجزيل للرئيس تبون “على مواقفه العظيمة. تجاه وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أزيد عن الشهر. في ظل عجز ولامبالاة وتخاذل من قبل المجتمع الدولي”.

كما ثمنت السفارة “عاليا” الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي دعا فيه أحرار العالم. وخبراء القانون العرب والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية. “لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب, لما ارتكبه ويرتكبه بحق الشعب الفلسطيني”.

ودعت السفارة دول العالم الحر والمتحضر إلى اتخاذ موقف مشابه انحيازا إلى الحق الفلسطيني. وانحيازا إلى قيم العدالة والأخلاق والإنسانية.