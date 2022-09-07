السفارة القطرية تروج لمونديال 2022 بالجزائر

باشرت دولة قطر، عملية الترويج لمونديال 2022، عبر مختلف الدول، بما فيها الجزائر، قصد انجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأعلنت السفارة القطرية بالجزائر، عبر بيان لها، عن تدشين معارض بمختلف مناطق الوطن، لابراز استعداداتها لهذا الحدث الرياضي العالمي.

كما اوضحت السفارة القطرية، عن قيامها بعرض مجسمات للملاعب التي ستحتضن هذا المونديال، بالإضافة لكرة “الرحلة”.

واكدت قطر، عبر سفارتها بالجزائر، سعيها لابراز جزء من الثقافة العربية الأصيلة، في ترويجها لمونديال 2022.