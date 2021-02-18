السفارة اللبنانية..”18 فيفري يوم الفخر والإعتزاز ورد الجميل لقوافل الشهداء الأبرار”

استذكرت السفارة اللبنانية بالجزائر، اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ18 فيفري من كل سنة.

وقالت السفارة الللبنانية في منشور لها عبر الفايسبوك، “نقف اليوم وقفة إجلال وتقدير للأرواح الخالدة لشهداء الجزائر الحبيبة”.

وتابعت السفارة، “لِما قدّموه من تضحيات جسام عبر مسيرة التحرّر التي قادوها في سبيل الإنعتاق من أغلال الإستعمار “.

وأشار المنشور، إلى أن الثامن عشر من فيفري، “يوم الفخر والإعتـزاز ويوم التقدير والوفاء وردّ الجميــل لقوافل الشهـــداء الأبـــرار”.

وأكدت السفارة، أن هؤلاء الشهداء بذلوا كل مجهوداتهم في سبيل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.

واختتمت المنشور “المجد والخلود للشهداء الأبرار وعاشت الجزائر حرّة في رخاء وإزدهار”.