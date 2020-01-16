السفارة المصرية تعزي عائلة الفنانة ماجدة الصباحي

عزت السفارة المصرية في الجزائر، عائلة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي التي لعبت دور المجاهدة جميلة بوحيرد في فيلم” جميلة”.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: بحزن بالغ تنعي سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر الفنانة المصرية القديرة ماجدة التي توفت اليوم. وقد جسدت الفنانة العديد من الأدوار السينمائية التاريخية والدرامية في تاريخ الفن المصري والعربي.

كما يعد فيلم “جميلة بوحيرد” من أهم بطولاتها السينمائية الذي أنتجته النجمة الراحلة عام 1958 وهو ما مثل إحدى وسائل الدعم المصرية للثورة الجزائرية من خلال التعريف بقضية الشعب الجزائري الشقيق.

وتوفيت الفنانة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد مشوار حافل في السينما المصرية.

ولدت ماجدة في مدينة طنطا، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها، وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم “الناصح” إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام “ماجدة لإنتاج الأفلام”.