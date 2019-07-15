السفارة المصرية تُرحب بالجزائريين وتمنح تفاصيل جديدة

أصدرت السفارة المصرية في الجزائر بيانا كشفت فيه عن العمل الذي تقوم به من أجل السماح لمُحبي “الخضر” بمُشاهدة نهائي “الكان”.

وأوضحت بأنها أصدرت 4386 تأشيرة للجزائريين منذ بداية نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو الرقم المُرشح للإرتفاع في الساعات القليلة القادمة.

وأكدت السفارة بأنها الأيام الثلاثة الماضية، عرفت إصدار “2500” فيزا لأنصار مُحاربي الصحراء، وهذا قبل مُباراة “نيجيريا” الأخيرة في القاهرة.

وأوضح السفير أيمن مشرفة بأن القسم القنصلي المصري، سيعمل من هنا لغاية الجمعة للسماح بسفر أكبر عدد ممكن من الجزائريين.