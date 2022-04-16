“السفارة الأمريكية بالجزائر: “فخورون بالمخترع الجزائري الأمريكي بلقاسم حبة

إفتخرت السفارة الامريكية بالجزائر عبر منشور لها في حسابهاعلى الفيسبوك بالمخترع الجزائري الامركي بلقاسم حبة.

وقالت السفارة الامريكية عبر ذات المنشور “فخورون بالمخترع الجزائري الأمريكي بلقاسم حبة – لقد كان المخترع الأكثر إنتاجًا في السيليكون فالي منذ عام 2008.” وذلك تضيف السفارة بـ 325 براءة اختراع أو طلب براءة اختراع مسجلة في ذلك الوقت، حسب ما تم توثيقه من طرف Moubachir Silicon Valley.

كما أكدت السفارة ان ابن ولاية المغير يملك حاليا ما يعادل أكثر من 1700 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وأكثر من 700 في الولايات المتحدة اغلبها في الهندسة الإلكترونية.

وإختتمت السفارة بإعطاء موعد الشهر المقبل لمشاهدة كيف يستثمر بلقاسم حبة في مستقبل الجزائر .

طالع ايضا: les start-up البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة يوّجه رسالة للشباب الراغبين في إنشاء