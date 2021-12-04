السفارة الأمريكية بالجزائر توظف معالج طلبات التأشيرة بهذا الراتب

نشرت السفارة الامريكية بالجزائر عبر سابها على الفيسبوك عن فتح باب التوظيف لدى سفارتها المتواجدة بالعاصمة. وأوضحت السفارة في بيانها انها تبحث توظيف عن مساعد في القسم القنصلي مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

وعلى الراغبين في الحصول على هذا المنصب يجب ان تتوفر فيهم مايلي:

خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة.

مستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية.

مطلوب أيضا عامين على الأقل من الدراسات الجامعية.

يجب عليهم تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك.

وجاء في بيان السفارة كالأتي:

راكم حابّين تسّمعو “كاش فيزا” صباح وعشية ؟ تستمر سلسلة التوظيف في سفارة الولايات المتحدة، وهذه المرة نبحث عن مساعد في القسم القنصلي.

مطلوب خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة، ومستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية.

سيكون الموظف مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

مطلوب أيضا عامين على الأقل من الدراسات الجامعية. يجب عليك تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك.

يبلغ الراتب السنوي 2.222.662 دينار جزائري.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول إلى الصفحة عبر هذا الرابط:

https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/

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نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تغريدة عبر صفحتها على التويتر تشيد فيها بتضامن الجزائريين فيما بينهم مع ضحايا الحرائق. وكتبت السفارة الامريكية قائلة: “انبهرنا كيف اجتمع الجزائريون من كل أنحاء الوطن تضامنًا مع ضحايا الحرائق.”

كما اشارت انه من المتطوعون كان خريجي السفارة الذين قدموا كل ما في وسعهم لمساعدة إخوانهم الذين في محنتهم والوقوف بجانبهم.

وقالت السفارة “وكان بعض خريجي السفارة من بين الناس الذين قدموا كل ما في وسعهم لمساعدة إخوانهم الذين يعانون الأمرَين.”

كما الأامر الذي زاد في إنبهار السفارة الامريكية تحفظ المتوعون من خرجي السفارة عن ذكر أسمائهم لأن هذا الأمر رياء

وكتبت السفارة قائلة: “طلب المتطوعون التحفظ عن ذكر أسمائهم لقولهم درنا الخير لوجه الله.”

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