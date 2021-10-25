السفارة الأمريكية بالجزائر تفرض شروطا للدخول إلى مقرها

وضعت السفارة الأمريكية بالجزائر شروطا جديدة للراغبين في زيارة مقرها الغير المعنيين بالخدمات القنصلية. ونشرت السفارة اليوم عبر صفحتها بإجبارية إظهار شهادة تثبت أن المعني أجرى عملية التلقيح بالكامل أووثيقة التلحليل ضد كورونا سلبية كما غستثنت السفارة من هذه الشروط المعنيين بالخدمات القنصلية.

وكتبت السفارة في منشورها ان الشروط الجديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وعليه يستلزم على جميع زوار السفارة الغير المعنيين بالخدمات القنصلية الإدلاء بوضعيتهم إزاء التلقيح. وهذا تضيف السفالرة من خلال ملء نموذج شهادة التلقيح الذي سيمنح من طرف السفارة.

أما بخصوص الزوار الذين لم يتم تلقيحهم بالكامل أولا يرغبون في الكشف عن حالتهم في ما يخص التلقيح تقديم نتيجة سلبية لتحليل كوفيد-19 . وثيقة التحليل يجب أن يتم إجرائها في غضون الـ72 ساعة الأخيرة قبل دخول السفارة.

كما اكد السفارة في ذات المنشور على وجوب الامتثال لبروتوكولات الحد من وباء كوفيد-19 وايضا على ضرورة إرتداء القتاع الطبي “الكمامة “. بالإضافة إلى الإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين الزوار.

السفارة الأمريكية في ذات المنشور شددت على الزوار بضرورة إبقاء الوثائق المطلوبة معهم أثناء الزيارة. لن تقوم السفارة بالاحتفاظ بنسخ من وثائق الزوار. ولن تنطبق هذه الإجراءات على الأشخاص الذين يدخلون السفارة للحصول على خدمات قنصلية “على سبيل المثال، طالبي جواز السفر أوالتأشيرة”.