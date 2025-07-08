السفارة الصينية تحتفي بإتمام خط السكك الحديدية بين تندوف ومنجم غارا جبيلات

احتفت السفارة الصينية بالجزائر باكتمال الشطر الأخير من خط السكك الحديدية بين تندوف ومنجم غار جبيلات.

وأكدت السفارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن هذا إنجازٌ كبيرٌ لأول سكة حديد ثقيلة عبر صحراء إفريقيا.

وأوضحت السفارة أن هذا المشروع الضخم تشارك في إنجازه شركة “سي أر سي سي”، رائد مشاريع السكة الحديدية في الصين.

وأضافت السفارة أن هذا المشروع سيُسهم في تعزيز شبكة السكك الحديدية الجزائرية، وربط المناطق، ويحفّز التنمية الاقتصادية.