السفراء الجدد يبدون رغبتهم في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر

أعربت السفيرة الجديدة لجمهورية بلغاريا لدى الجزائر، ماريانا نيكواليفا بوياجييفا، عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر.

وقالت نيكواليفا بويادجييفا في تصريح لها عقب مراسم تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لرئيس الجمهورية، أن “العلاقات بين الجزائر وبلغاريا تاريخية وجيدة”.

مشيرة إلى أنها ستسعى، خلال فترة عهدتها، إلى تحسين علاقات التعاون مع الجزائر أكثر فأكثر.

غينيا بيساو ترغب في تعزيز أكبر لعلاقاتها الثنائية مع الجزائر

ومن جهته صرح السفير الجديد لغينيا بيساو مامادو أليو جالو أن بلاده ترغب في تعزيز أكبر لعلاقاتها الثنائية مع الجزائر.

وأكد مامادو اليو جالو قائلا “يجسد وجودي بالجزائر إرادة غينيا بيساو، رئيسا وحكومة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وبعد ان اكد ان البلدين تربطهما علاقات دبلوماسية “طويلة الامد” ذكر سفير غينيا بيساو الجديد بأن ” اول عملة لغينيا بيساو صنعت في الجزائر “.

كما أشار مامادو اليو جالو إلى أن ” الجزائر و غينيا بيساو بلدان شقيقان و صديقان”.

مضيفا أن الجزائر لطالما قدمت لهم المساعدة و لا تزال تفعل ذلك”، وتابع أن “غينيا بيساو تمنح العديد من فرص الاستثمار و ان سفارتنا مفتوحة لكل من يرغب في الاستثمار هناك”.

سفير غانا الجديد بالجزائر يدعو إلى تعزيز العلاقات الثنائية

ومن جهته، دعا السفير الجديد لجمهورية غانا بالجزائر ياو سيدني بيمبونج إلى تعزيز العلاقات الثنائية سيما الاقتصادية بين البلدين.

وقال السفير الغاني: “تطرقت مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وغانا. من خلال اللجنة المختلطة حول التعاون بين البلدين”.

كما أوضح أن رئيس الجمهورية “اتخذ قرارا هاما من أجل تعزيز علاقة التعاون هذه اكثر. سيما من خلال دعم الطلبة الغانيين الراغبين في مواصلة دراساتهم في الجزائر”.

سفير إيران الجديد يؤكد إرادة بلاده في تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الجزائر

كما أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد بالجزائر، محمد رضا بابائي، إرادة بلاده في تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الجزائر على كافة الأصعدة.

وقال محمد رضا بابائي: “أكدت لرئيس الجمهورية الإرادة والاهتمام لدى القيادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. على العمل لتعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين”.

مضيفا أنه أبلغ الرئيس تبون “حرصه على بذل كل الجهد لتحقيق هذا الهدف النبيل”.

وأوضح السفير الإيراني أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان “فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين”.

مضيفا بالقول: “لمست من رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الثنائية. وتكثيف مساعي وجهود التنمية. وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة”.

السفير الجديد للبيرو: تطرقت مع رئيس الجمهورية إلى المبادئ التي تجمع بين البلدين

ومن جانبه، أكد السفير الجديد جمهورية البيرو بالجزائر، خورخي إدواردو وارست كالي، بأن لقاءه برئيس الجمهورية، شكل فرصة للتطرق الى المبادئ التي تجمع بين البلدين من بينها مبدأ عدم الانحياز.

وأوضح خورخي إدواردو وارست كالي أن لقاءه برئيس الجمهورية شكل “فرصة للتطرق إلى المبادئ التي تجمع بين البلدين. من بينها مبدأ عدم الانحياز”. مشيرا إلى أن الرئيس تبون “وجه دعوة رسمية لرئيسة البيرو لزيارة الجزائر”.

كما أكد سفير البيرو أن هذا اللقاء كان “ثريا ومهما جدا”. مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس تبون على “رغبته الكبيرة في تكريس خبرته الدبلوماسية في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

هذا وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. ومدير ديوان رئاسة جمهورية، محمد نذير العرباوي.