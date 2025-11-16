السفر إلى أمريكا..إجراءات جديدة في مقابلة “الفيزا”

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن إجراء تحديث مهم يخص متطلبات مقابلة التأشيرة “الفيزا”.

وأشارت السفارة، إلى أن على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات غير الهجرة الآن إجراء مقابلة شخصية مع موظف القنصلية، بغض النظر عن العمر.

ويشمل ذلك المتقدمين دون سن 14 و فوق سن 79، الذين كانوا معفيين سابقًا.

وتطبّق استثناءات على بعض التأشيرات الدبلوماسية والرسمية، وكذلك على تجديدات تأشيرات B1/B2 التي انتهت صلاحيتها خلال الـ12 شهرًا الماضية. بشرط أن تكون التأشيرة السابقة قد صدرت بكامل مدة صلاحيتها. وأن يكون المتقدم قد أتم 18 عامًا على الأقل عند إصدار التأشيرة السابقة.

