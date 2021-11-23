السفر إلى الجزائر: كورسيكا لينيا تفتح الحجوزات وهذه الأسعار

استؤنفت الرحلات البحرية بين الجزائر وأوروبا في نهاية أكتوبر بعد فترة طويلة من التعليق. حيث استأنفت العبارات الجزائرية خدماتها لأول مرة إلى إسبانيا في 21 أكتوبر ثم إلى فرنسا في 1 نوفمبر.

بموجب المعاملة بالمثل، سُمح لشركات الشحن الأجنبية بتشغيل المعابر إلى الجزائر. وهكذا، في إسبانيا، استأنفت Balearia و Transmediterranea خدماتهما على التوالي من فالنسيا والميريا إلى مستغانم ووهران والغزوات.

من فرنسا، تشغل Corsica Linea المعابر إلى الجزائر. بدأت عمليات الشركة الفرنسية في 9 نوفمبر. رحلة واحدة في الأسبوع المجدولة كل يوم ثلاثاء موجودة في البرنامج. التذاكر معروضة للبيع لشهري نوفمبر وديسمبر.

وحسب موقعvisa et voyage أعلنت شركة كورسيكا لينيا يوم الاثنين 22 نوفمبر عن فتح بيع معابرها لشهر جانفي.

فعلى موقع الشركة على الإنترنت، يتم تقديم رحلة ذهاب فقط بدون سيارة من 137 أورو على متن دانييلي كازانوفا.

لرحلة في اتجاه واحد بالسيارة، عليك أن تنفق من 228 أورو. هذه الأسعار هي تلك الخاصة بالعبارات يوم الثلاثاء 4 جانفي 2022.

ويأتي إعلان كورسيكا لينيا بعد أيام قليلة من إعلان شركة عبارات الجزائر التي كشفت عن برنامجها للعبور لشهري ديسمبر وجانفي.

في هذا المجال من الخدمات بين الجزائر وفرنسا، تتنافس الشركتان. هذه فرصة أخرى للجزائريين الذين يعيشون في فرنسا والذين يكافحون من أجل العثور على مقاعد في 48 رحلة في البرنامج. خاصة وأن الأسعار التي تفرضها شركات الطيران مرتفعة للغاية.

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