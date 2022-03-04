السفر إلى فرنسا: الجزائر لا تزال في القائمة البرتقالية

على الرغم من استقرار الوضع الصحي. إلا أن الجزائر لا تزال في القائمة البرتقالية الخاصة بالسفر والتي وضعتها فرنسا منذ انتشار وباء كورونا. لذلك لا يزال المسافرون من الجزائر يخضعون لشروط قصد دخول الأراضي الفرنسية.

وقد قررت الحكومة الفرنسية تسهيل شروط الدخول إلى أراضيها. حيث وسعت تصنيفها للوجهات منخفضة المخاطر إلى أكثر من 20 دولة خاصة في إفريقيا.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية على موقعها الرسمي، خريطة للعالم. حددت فيها بالألوان تصنيف الدول من الخضراء إلى البرتقالية والتي تعد أقل خطورة في انتشار فيروس كورونا. حيث يعتمد هذا التصنيف على أساس المؤشرات الصحية وبدأ العمل به بتاريخ 3 مارس.

وقد أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن شروط جديدة للسفر إلى فرنسا والمملكة المتحدة.

وقالت الجوية الجزائرية في بيان لها. أنه يُشترط على المسافرين نحو فرنسا المملكة المتحدة فحص سلبي للاختبار الطبي “PCR” أو لاختبار المستضد “Antigénique”. خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وليس 72 ساعة قبل السفر للمسافرين الذين تفوق أعمارهم 12 سنة.

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الجوية الجزائرية.. تمديد صلاحية التذاكر غير المستهلكة

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تمديد صلاحية التذاكر غير المستهلكة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وقالت الجوية في بيان لها، أنه نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كورونا، وتأثيرها على زبائنها. ستبقى التذاكر غير المستهلكة وقسيمات السفر “EMD”، صالحة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

كما أن جميع التذاكر القديمة من وإلى مونتريال ودبي ولندن وروما الصادرة للسفر قبل 20 أكتوبر قابلة لتغيير الحجز دون فرق في السعر أو رسوم إضافية.

للإشارة أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن فتح ثلاث وجهات داخلية جديدة. كما أضافت الشركة في منشور لها أن الوجهات الجديدة تتعلق بكل من تقرت، تمنراست، الأغواط، قسنطينة والوادي.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الوجهات الداخلية الجديدة تتمثل في “قسنطينة-الوادي-قسنطينة”، كل يوم الثلاثاء والخميس بداية من اليوم الخميس. إضافة إلى “قسنطينة-تقرت-قسنطينة” كل يوم السبت بداية من 4 ديسمبر، و”الأغواط-تمنراست-الأغواط” كل يوم الأحد بداية من يوم 5 ديسمبر.