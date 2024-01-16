السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة لمواطني هذه الدولة

تريد سلطات الولايات المتحدة أن تجعل السفر بدون تأشيرة إلى أراضيها لحاملي جوازات السفر النرويجية. مشروطًا مع إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة النرويجية.

وتريد الولايات المتحدة أن تكون قادرة على التحقق بشكل كامل من قواعد بيانات الشرطة النرويجية. بحثًا عن بيانات حول الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة. باستخدام نظام تصريح السفر الإلكتروني (ESTA).

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، في المقابل، ستتمكن السلطات النرويجية من الوصول إلى قواعد بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. والتي تحتوي على 1.1 مليار سجل لحوالي 270 مليون شخص.

ومن خلال البحث في سجلات النرويج وغيرها من البلدان، سوف تتمكن الولايات المتحدة من التحقيق مع الأشخاص بشكل أكثر شمولاً. وبالتالي، يمكنهم أيضًا رفض دخول المزيد من الزوار غير المرغوب فيهم.

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أنه في حالة إصابة مسافر معين. ستتمكن السلطات الأمريكية من استخراج كميات كبيرة من البيانات الشخصية لذلك الشخص. من قواعد بيانات الشرطة النرويجية.

ومع ذلك، لا تزال مديرية الشرطة النرويجية متشككة في هذا الترتيب. نظرًا لقواعد حماية البيانات الحالية.

تروج وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) لـ “اتفاقيات أمن الحدود المعززة”. مما يتيح الوصول إلى بنوك البيانات البيومترية الضخمة الخاصة بها. مقابل قيام الدول الأخرى بالمثل. وتشير التقارير إلى أن المملكة المتحدة تشارك بالفعل، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لذلك.