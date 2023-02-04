السفيران الفرنسي والأمريكية حاضران بملعب نيلسون مانديلا

يشهد نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر حضورا قويا للعديد من الرسميين الأجانب.

حيث نشرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيت مور أوبي، صورة لها رفقة زوجها من مدرجات نيلسون مانديلا ببراقي.

كما أرفقت الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”أوكي الأفناك.. نحن هنا… نتجذر من أجلكم.. لتنطلق المباراة.. هيا يا جزائر”.

من جانبها نشرت السفارة الفرنسية بالجزائر صورة للسفير الفرنسي، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

واُرفقت الصورة التي يظهر فيها السفير، بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعبارة:”تحيا الجزائر”.