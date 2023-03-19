السفيرة الألمانية: فخورين بتقدم مشروع البلديات الخضراء بالجزائر

عبرت سفيرة الجمهورية الفدرالية لألمانيا بالجزائر إليزابيت فولبر، عن فخرها بالوتيرة الايجابية التي طبعت مشروع البلديات الخضراء بالجزائر.

وجاء ذلك، في تصريحات للسفيرة، على هامش إشرافها مناصفة مع وزير الداخلية على مراسيم التوقيع على اتفاقية تمديد لمشروع التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بخصوص دعم الانتقال الطاقوي بالجماعات المحلية.

وأوردت السفيرة: “أحيي مستوى التعاون الثنائي بين بلدينا الذي يتميز بالاستمرارية. الصداقة والفعالية لاسيما في المجال الطاقوي والبيئي”.

كما أشادت إليزابيت فولبر، بوعي السلطات الجزائرية حول أهمية التحدي الطاقوي وبالجهود المبذولة.

وأكدت ذات المتحدثة، أن حقيق الانتقال الطاقوي بالبلديات هو حجر الزاوية بالنظر لطابع الجوارية والقرب من المواطن الذي تتميز به البلدية.

مشيرة إلى أنه ومن أهم خصائص مشروع البلديات الخضراء تحقيق الانسجام بين الأهداف البيئية والمقاربة الاقتصادية.

هذا وتم اليوم الأحد التوقيع على إتفاقية تمديد مشروع التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الانتقال الطاقوي في إطار مشروع البلديات الخضراء.