السفيرة الأمريكية بالجزائر تزور وهران وتطوف بمعالمها الأثرية

أجرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، اليوم الإثنين، زيارة إلى ولاية وهران.



وفي تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر أرفقتها بصور لزيارتها للباهية، قالت السفيرة إليزابيث مور أوبين:” أنا سعيدة بزيارة وهران للمرة الأولى!”.

وأضافت اليزابيث:”ستركز رحلتي على الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي والتعاون الجزائري الأمريكي في مجال التعليم وخاصة تدريس اللغة الإنجليزية.”

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تم بتاريخ 16 أفريل 2021، تعيين إليزابيث مور أوبين، سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر.

وجاء قرار تعيين إليزابيث مور أوبين، كسفيرة جديدة لأمريكا بالجزائر، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبهذا تخلف إليزابيث، سابقها جون ديروشر الذي كان قد أعلن عن انتهاء مهامه الدبلوماسية يوم 24 أوت من السنة الماضية.

اليزابيث سبق لها وأن عملت بالجزائر، حيث شغلت منصب نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الجزائر العاصمة.

كما شغلت منصب المدير التنفيذي في مكتب شؤون الشرق الأدنى وآسيا، وكانت القائمة بالأعمال في كندا. والمديرة التنفيذية لشؤون نصف الكرة الغربي. وتخرجت أوبين من جامعة كولومبيا وتتحدث الفرنسية والإيطالية.

وبمناسبة قرب قدومها إلى الجزائر بعثت سفيرة أمريكا الجديدة برسالة إلى الجزائريين قبل قدومها جاء فيها. “اسمي إليزابيث مور أوبين ويشرفني أن أكون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى الجزائر”.

وأضافت “سنودع أنا وزوجي دانيال قريبا واشنطن العاصمة، باتجاه الجزائر العاصمة الجميلة. يسعدنا العودة إلى بلد يعني الكثير بالنسبة لنا، ولم ننس كرم الضيافة الجزائرية”.

وتابعت “لقد أمضينا 3 سنوات رائعة في الجزائر من 2011 إلى 2014، عندما كنت الرقم 2 في سفارة الولايات المتحدة. التعرف على الشعب الجزائري واكتشاف جزء من بلدكم الجميل كان جزءا من تجربة رائعة”.

إليزابيث تصل الى الجزائر اوائل فيفري

وأضافت سفيرة أمريكا الجديدة “بصفتي سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، سيكون هدفي تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا وشعبينا. سواء كان ذلك بمساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في تنويع الاقتصاد الجزائري. أو توفير المزيد من فرص تعلم اللغة الانجليزية للشباب الجزائري”.

وختمت إليزابيث مور أوبين رسالتها قائلة “آمل أيضا أن تتاح لي الفرصة لزيارة كل ولاية”.

من جانبه قال زوج سفيرة أمريكا “نتطلع كثيرا للعودة إلى الجزائر. وأتطلع إلى مقابلة المزيد من الجزائريين وإعادة تذوق الطبخ الرائع والموسيقى وخاصة شرابي المفضل حمود بوعلام. نراكم قريبا”.

للإشارة، من المقرر أن تصل إليزابيث مور إلى الجزائر في أوائل فيفري لاستئناف مهامها.

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