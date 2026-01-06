السفيرة الأمريكية بالجزائر تنشر رسالة وداع عقب انتهاء مهامها 

نشرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، تغريدة عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، عقب لقائها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكتبت إليزابيث مور أوبين: “لقاء وداع خاص مع الرئيس عبد المجيد تبون، بانتهاء فترة مميزة قضيتها في الجزائر”.

وأضافت السفيرة الأمريكية: “أتقدم بجزيل الشكر للشعب الجزائري على كرم الضيافة. وعلى التعاون البنّاء الذي عزز العلاقات بين بلدينا”.

وختمت مور أوبين: “مع هذه الزيارة، يطوى فصلٌ من فصول التاريخ، لكن الصداقة والتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة سيستمران بثقة وحسن نية لسنوات عديدة قادمة”.