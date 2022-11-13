السفيرة الأمريكية تدعو إلى فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

دعت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث أوبن، إلى فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك.

وحسب بيان للسفارة على صفحتها بفايسبوك، زارت السفيرة أوبن وزوجها منطقة تيمقاد، أين انبهرت بالتراث الثقافي الغني للجزائر وآثارها.

وأعجبت السفيرة بشدة بالمناظر الخلابة والتراث الموجود في مختلف مناطق الجزائر.

لذلك، شجعت السفيرة، السياح الأجانب والجزائريين على زيارة هذه المواقع التراثية الغنية.

وتدعم السفارة إنشاء رحلة طيران مباشرة من نيويورك إلى الجزائر للسماح لمزيد من المواطنين الأمريكيين بزيارة عجائب مثل تيمقاد.

وقالت السفيرة الأمريكية، إن فتح خط جوي مباشر سيسمح للأمريكيين باكتشاف عجائب مثل تيمقاد.

https://www.facebook.com/watch?v=498871542170356