السفيرة الأمريكية: زيارة عطاف لواشنطن مهمة وهناك تطابق تام في المواقف بين بلدينا

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، في لقاء خاص مع قناة النهار أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية أحمد عطاف إلى واشنطن مهمة للغاية في هذه المرحلة بالتحديد.

وأضافت السفيرة، أن الزيارة شكلت فرصة للوزير عطاف ونظيره بلينكن للحديث عن عدة ملفات بما فيها الوضع في الساحل وخاصة الوضع في النيجر.

وإعتبرت ذات المتحدثة، أن الحوار السياسي مهم للغاية في النيجر معتبرة الجزائر بالشريك الهام للنيجر بإعتباره بلد جار ويفهم البلد جيدا.

وأكدت أنه من المهم تشجيع السلطات النيجيرية على النظر للحوار السياسي من أجل العودة إلى النظام الدستوري.

وأضافت أن الولايات المتحدة تقدر بشدة موقف الجزائر وستستمر في التشاور معها حول هذه القضية المهمة للغاية.

تطابق تام في المواقف بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ما يحدث في النيجر

وأضافت السفيرة أن وزيرا الخارجية للبلدين تمكنا من مناقشة مايحدث في النيجر بإسهاب خلال زيارة عطاف الأخيرة لواشنطن.

مؤكدة أن موقف أمريكا مشابه تماما لموقف الجزائر إزاء مايحدث في النيجر.

وأوردت السفيرة: “نود أن نرى عودة النظام الدستوري ونأمل أن يسمح الحوار السياسي بالإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته من الإعتقال. وأن يعود البلد إلى وضع مستقر وأن يكون قادرا على تلبية احتياجات النيجريين”.

وإعتبرت السفيرة الأمريكية بالجزائر أن الوقت مناسب جدا للشركات الأمريكية للبحث عن شراكات جزائرية خاصة مع دخول قانون الإستثمار الجديد، والذي يحمل عدة إمتيازات.

معبرة عن رغبة بلادها في مضاعفة عدد الشركات الأمريكية هنا بالجزائر. حيث أن المناخ مناسب ويمكن للبلدين أن يعملا على تطوير علاقتهما في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة و تكنولوجيا المعلومات و الرعاية الصحية.

وفي الأخير عبرت السفيرة الأمريكية بالجزائر عن سعادتها لتواجدها بالجزائر وإعجابها بالشعب الجزائري. كاشفة أنها قامت بزيارة 23 ولاية منذ قدومها إلى الجزائر وأنها ترغب في زيارة باقي ولايات الوطن.