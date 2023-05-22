السفيرة الأمريكية: مُستعدون لتطوير التعاون مع الجزائر

حلت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر إليزابث مور أوبن، اليوم الإثنين، في زيارة مجاملة لولاية عنابة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، أعربت السفيرة خلال الزيارة، عن استعداد بلدها لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين. في عديد المجالات لاسيما التكنولوجي.

هذا وكان في إستقبال الوزيرة بمقر الولاية، الوالي جمال الدين بريمي، رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة.

وعرض الوالي، خلال المقابلة البطاقة التقديمية للولاية وكذا المقومات الصناعية والسياحية والفلاحية التي تزخر بها ولاية عنابة.

وعلى هامش هذا الاستقبال سيكون للسفيرة برنامج عمل لزيارة عديد المرافق والمعالم الثقافية.