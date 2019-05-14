السفيرة الكوبية تؤدي زيارة مجاملة إلى وزارة الثقافة

أدت السفيرة الكوبية بالجزائر كلارا مارغاريتا، اليوم الثلاثاء، زيارة مجاملة لوزيرة الثقافة، مريم مرداسي، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة الديناميكية التي يعرفها التعاون الثقافي بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية الثنائية المتميزة.

وفي هذا الإطار تم التطرق إلى النتائج الجد إيجابية بمشاركة الجزائر كضيف شرف بالمعرض الدولي للكتاب بهافانا في شهر فيفري الماضي.

أما في مجال التراث فقد تطرق الطرفان إلى ضرورة توطيد التعاون، والاستفادة من الخبرة الكوبية في ميدان ترميم التراث والاعتماد

على تجربتها في عمليات الترميم بقصبة الجزائر، خاصة من خلال الاتفاقيات المزمع إبرامها بين البلدين في الأسابيع القادمة.

وبهذه المناسبة ثمنت وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، مشاركة المجتمع المدني في مختلف عمليات الترميم التي تقوم بها كوبا على مستوى الأحياء القديمة بهافانا.

كما تناول اللقاء مختلف المواعيد والنشاطات المزمع تنظيمها بين البلدين خاصة الأسبوع الثقافي الجزائري بكوبا، والأسبوع السينمائي الكوبي بالجزائر.