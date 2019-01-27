السفيرة اليونانية تدعو إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الجزائر واليونان

دعت نيك إلكتريني كوتكاكو سفيرة اليونان، إلى ضرورة إيلاء الجانب الإقتصادي بين الجزائر واليونان، مزيدا من العناية وهو بحاجة لدفع قوي.

كما شدّدت على أهمية تعميق الحوار على مستوى الهيئتين التشريعيتين لتوحيد الرؤى وتوسيع الحوار بين الطرفين في كافة الميادين.

وجاء هذا الإدلاء، بعد تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر – اليونان”، اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني.

وقد أفاد رئيس المجوعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-اليونان” رمضان تعزيبت أن هذا التنصيب سيكون بادرة لتعزيز الروابط القائمة بين الجزائر واليونان.

وذلك بما من شأنه أن يمكّن من الاستفادة من التجارب التشريعية والقانونية، وكذا تقريب وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.