السفيرة الأمريكية تغرد: “ألف مبروك للجزائر عضوية مجلس الأمن الدولي”

هنأت السفيرة الأمريكية بالجزائر إيليزابيث اوبن بفوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة.

وكتبت بالمناسبة السفيرة تغريدة عبر حسابها الرسمي على التويتر “ألف مبروك للجزائر عضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025. نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وانتخبت الجزائر، اليوم بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، للفترة 2024-2025 بتحصلها على 184 صوتا من مجموع 192 صوتا.

كما تحصلت الجزائر على نسبة 96 بالمائة من مجموع المصوتين حيث انتخبت ضمن المجموعة “أ” التي تضم الدول الإفريقية والمحيط الهادي.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 01 جانفي 2024 وذلك الى غاية الـ31 ديسمبر 2025. إضافة إلى الجزائر, تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

ويذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن, بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.