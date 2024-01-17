السفير الأمريكية تؤكد على أهمية تعزيز الشراكة بين الجزائر وأمريكا

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، اليوم من برج بوعريريج عن أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأمريكية.

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارتها للمعلم الأثري والتاريخي “برج المقراني” بعاصمة الولاية، أكد السفيرة بأن زيارتها لبرج بوعريريج تندرج في إطار “تقوية العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين”.

كما عبّرت عن سعادتها بزيارة هذه الولاية التي تزخر بعدة مميزات خاصة في المجال الاقتصادي و الهياكل القاعدية كما أن جامعتها محمد البشير الإبراهيمي تربطها علاقات تعاون وتبادل مع جامعة أوكلاهوما الأمريكية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار “برنامج عمل يتضمن زيارة عدة ولايات بالجزائر لدراسة آفاق التعاون فيها ومعرفة سبل إثراء التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الأمريكية و تدعيم الجانب الاقتصادي خصوصا في المجال الزراعي على غرار شعبة تربية الأبقار وإنتاج الحليب”، مفيدة بأن برج بوعريريج تعد الولاية الثالثة ضمن برنامج هذه الزيارات. تضيف السفيرة.

وكانت للسفيرة الأمريكية خلال هذه الزيارة لقاء جمعها بمدير جامعة محمد البشير الإبراهيمي، بوعزة بوضرياسة، على مستوى ذات الجامعة بحضور أساتذة وطلبة.

وتطرقت السفيرة إلى “سبل توسيع بنود اتفاقية الشراكة بين جامعة البشير الإبراهيمي و جامعة أوكلاهوما لتشمل كل التخصصات و ذلك في إطار تدعيم البحث العلمي وتبادل التجارب والخبرات بهدف تطوير برامج التعليم باللغة الإنجليزية على مستوى جميع الجامعات الجزائرية”.

كما عقدت الدبلوماسية الأمريكية جلسة عمل مع رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر والأمين العام للغرفة الفلاحية بالولاية، خليفة بوعوينة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة “البيبان”، راجح بلوهري، حول فرص التعاون والشراكة بين المؤسسات الناشطة بالولاية في مختلف القطاعات والمؤسسات الأمريكية.