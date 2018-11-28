السفير الأمريكي: الأمير عبد القادر يشكل رابطا قويا بين الجزائر وواشنطن

قال السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر أن إرث الأمير عبد القادر يشكل رابطا قويا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

ونشر السفير الامريكي في صفحته الرسمية على تويتر.

شكراً لمشروع عبد القادر التعليمي ورئيس بلدية القادر بولاية أيوا لترقيتهم لهذا الرابط.

وشارك السفير اليوم مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بموقع المبايعة “الدردارة” بمعسكر في حفل منح “درع الفارس” للأسقف هنري تيسيي.

الذي أقام بالجزائر أكثر من 60 عاما، وعرف أيام الثورة بدعمه لمناضلي جبهة التحرير.