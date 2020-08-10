السفير الأمريكي بالجزائر يؤدي زيارة وداع للوزير الاول

أدى اليوم جون ديروشر السفير الأمريكي بالجزائر اليوم الإثنين زيارة وداع للوزير الاول عبد العزيز جراد.

ونشر السفير الامريكي عبر صفحته على التويتر تغريدة عقب زيارة الوداع التي جرت بمقر الوزارة الأولى.

وكتب جون ديروشر “أديت اليوم زيارة وداع للوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بمناسبة إنتهاء مهامي في الجزائر.”

وخلال اللقاقاء مع جراد قال ديروشر “وقد تطرقنا إلى التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”

وإختتم السفير ” ولقد جددت إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز العلاقات مع الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية.”