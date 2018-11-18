السفير الأمريكي بالجزائر يٌهنئ الخضر

هنأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر “جون ديروشر” المنتخب الوطني الجزائري بعد الفوز على الطوغو برباعية لهدف وحيد.

ونشر “ديروشر” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد نهاية اللقاء بتأهل الخضر للكان.

وجاء في التغريدة التي أرفقها بصورة للثنائي مبولحي رفقة بن العمري:”هنيئا للخضر التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019″.