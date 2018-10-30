السفير الأمريكي جون ديروشر: نرغب في خلق شراكة متنوعة مع الجزائر

أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ديروشر اليوم من باتنة عن رغبة بلاده في خلق ودعم فرص للشراكة مع الجزائر.

وأوضح السفير الأمريكي في تصريح للصحافة في أعقاب زيارته إلى المركز الجهوي لمكافحة السرطان بعاصمة الأوراس.

نرغب في خلق ودعم شراكات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات منها الصناعة والطاقة وكذلك الفلاحة والصحة.

وأردف كان لنا شرف كبير اليوم أن نرى ثمار العمل الجبار المحقق في إطار الشراكة بين الجزائر وأمريكا.

بين المتخصصين الجزائريين في مجال الصحة والميدان التكنولوجي من طرف الجانب الأمريكي سواء شركة “فايرن” أو”جي إي”.

من أجل رعاية صحية أفضل للجزائريين، وعن آفاق الشراكة فيما يخص إبرام اتفاقيات التكوين.

صرح ديروشر أن هذه الشراكة ممكنة في المستقبل ومن الأمور التي ندعمها في السفارة.