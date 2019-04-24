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السفير الأمريكي سعيد بزيارته لمدينة قسنطينية

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السفير الأمريكي سعيد بزيارته لمدينة قسنطينية
بقلم مصطفى.ق

زار السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، مدينة قسنطينة ، ونشر ديروشر في صفحته الرسمية على تويتر:

“سعدت بزيارة مدينة الصخر العتيق والجسور المعلقة للمرة الثانية، وقد كانت الزيارة فرصة لمواصلة محادثاتي مع الوالي عبد السميع سعيدون وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الرمال حول فرص الشراكة الإقتصادية”.


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