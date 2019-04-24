السفير الأمريكي سعيد بزيارته لمدينة قسنطينية

زار السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، مدينة قسنطينة ، ونشر ديروشر في صفحته الرسمية على تويتر:
“سعدت بزيارة مدينة الصخر العتيق والجسور المعلقة للمرة الثانية، وقد كانت الزيارة فرصة لمواصلة محادثاتي مع الوالي عبد السميع سعيدون وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الرمال حول فرص الشراكة الإقتصادية”.
سعدت بزيارة مدينة الصخر العتيق والجسور المعلقة للمرة الثانية. وقد كانت الزيارة فرصة لمواصلة محادثاتي مع السيد الوالي عبد السميع سعيدون وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الرمال حول فرص الشراكة الإقتصادية. #قسنطينة #Constantine pic.twitter.com/w6kNju71l9
— Ambassador Desrocher (@USAmbtoAlgeria) April 24, 2019
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