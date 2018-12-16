السفير الأمريكي في زيارة لمقر “الفاف”

الرياضة
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السفير الأمريكي في زيارة لمقر “الفاف”
بقلم أمير بهلول

قام السفير الأمريكي بالجزائر “جون ديسروشر” بزيارة مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أين التقى برئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

ونشر السفير الأمريكي عبر حسابه الرسمي في التويتر: “سعدت اليوم بزيارة الإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأضاف: “تحادثت مع رئيس الفاف السيد خير الدين زطشي، حول واقع كرة القدم الجزائرية وكذا فرص التعاون بيننا”.


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