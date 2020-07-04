السفير الأمريكي لدى الجزائر يحيي الذكرى الـ244 لإستقلال بلاده

تحتفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى 244 سنة منذ إعلان إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب سفير الولايات المتحدة الامريكية، في تغريدة له، أن “لو كانت الظروف العادية، لتشرفت بإقامة إحتفال في إقامتي لإحياء هذه الذكرى”.

وأضاف “ولإستحالة هذا بسبب الإجراءات الإحترازية المتعلقة بكوفيد-19 أود أن أوجه لكم تحياتي الحارة والتفكر في هذا اليوم”.

“وفي تاريخ 4 جويلية من عام 1776، أعلن مؤسسو الولايات المتحدة أن المستعمرات الأمريكية الثلاث عشر أصبحت حرة ومستقلة”.

وكان إعلان الاستقلال بمثابة عمل شجاع وعزم وتفاؤل للوقوف في وجه قوة استعمارية.