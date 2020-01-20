السفير الأمريكي لدى ليبيا يلتقي السراج وحفتر كلا على حدا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن السفير الأمريكي عقد لقاءات منفصلة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، وخليفة حفتر.

وجاءت هاته اللقاءات، مع كل من السراج وحفتر، لمعرفة إنطباعاتهما حول مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي عقد أمس بألمانيا.

وحسب تغريدة للسفارة على تويتر، فإن السفير ريتشارد نورلاند، إلتقى بعد قمة برلين الأحد، السراج وحفتر في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم، لمعرفة إنطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر.

وأكدت السفارة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.