السفير الأمريكي وزوجته يغادران أرض الوطن: “ستبقى الجزائر محفورة بقلبينا وعقلينا للأبد”

غادر سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ديروشير، وزوجته، كارين روز، أرض الوطن نهائيا، بعد خدمة دامت 3 سنوات.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر الرسالة الأخيرة للسفير الأمريكي وحرمه، حيث قالا “صدق شاعر الثورة الجزائرية، مفدي زكريا، والذي تشرفت بزيارة منزله ببني يزقن الذي حوّل إلى متحف حين قال جزائر يا بدعة الفاطر * ويا روعة الصانع القادر”.

وأضاف “نغادر اليوم الجزائر، هذا البلد الرائع، بعد ثلاث سنوات إنقضت كلمح البصر، ستبقى ذكريات الجزائر محفورة في قلبينا وعقلينا إلى الأبد، شكرا على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ورحابة الصدور”.