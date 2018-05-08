السفير الأمريكي يستذكر مجازر 8 ماي 1945

استذكر السفير الأمريكي لدى الجزائر “جون ديسروشر”، تاريخ 8 ماي 1945 الذي يمثل المجازر الدموية التي شهدتها سطيف، خراطة وقالمة.

وفي تغريدة له، استذكر السفير تاريخ 8 ماي 1945 الذي يعد بالنسبة للجزائريين يوم أسود، بعد أن أباد الإستعمار الغاشم 45 ألف جزائري.

حيث كتب السفير في تغريداته أن يوم 8 ماي 1945 يوم فريد في سجلات التاريخ، ابتهج العالم في نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا،

وكان يوما للإحتفال بانتصار الحرية على الطغيان، ولكن كان يوما حزينا للجزائر.

كما أشاد السفير في تغريداته بشهداء سطيف وقالمة وخراطة الذين كان استشهادهم عاملا محفزا في كفاح الجزائر من أجل الإستقلال.

وأكد السفير الأمريكي إلتزام بلاده بالشراكة القوية التي تجمعها بالجزائر.