السفير الأمريكي يعرب عن إمتنانه الكبير للفرصة التي أتيحت له للقاء الرئيس تبون

عقب اللقاء الذي جمع الرئيس تبون والسفير الامريكي أعرب جون ديروشر عن إمتنانه للفرصة التي أتيحت لها للقاء الرئيس تبون.

ونشر السفير الأمريكي عبر صفحة السفارة على التويتر مايلي:

“أعرب السفير ديروشر عن إمتنانه الكبير للفرصة التي أتيحت له للقاء الرئيس تبون بعد ظهر اليوم ومناقشة التحديات الإقليمية والعالمية”.

واضاف جون ديروشر “وسبل تعزيز العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف غير المسبوق”.

وإستقبل عصر اليوم الرئيس تبون بمقر رئاسة الجمهورية السفير الامريكي حيث استعرض الطرفان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما.