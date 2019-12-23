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السفير الأمريكي يعزي الشعب والحكومة والجيش في وفاة ڤايد صالح

الوطني
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السفير الأمريكي يعزي الشعب والحكومة والجيش في وفاة ڤايد صالح
بقلم نادية بن طاهر

قدم السفير الأمريكي لدى الجزائر، جون ديروشر، تعازيه الخالصة، للشعب الجزائري، والحكومة، والجيش الوطني الشعبي، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وجاء في تغريدة للسفير على تويتر: “ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح”.

مضيفا: “وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم للشعب الجزائري والحكومة والجيش الوطني الشعبي، أصالة عن نفسي و بإسم زملائي في السفارة، بأحر التعازي وأصدق المواساة”.

وإنتقل إلى رحمة الله، صبيحة اليوم الإثنين، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745476

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