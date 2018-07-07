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السفير الأمريكي يقدم تعازيه في فقدان “حسان لالماس”

الرياضة
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السفير الأمريكي يقدم تعازيه في فقدان “حسان لالماس”
بقلم سميرة.ل

تقدم السفير الأمريكي في الجزائر  “جون دي روشي” بتعازيه لعائلة فقيد الكرة الجزائرية حسان لالماس، ولكل الشعب الجزائري في المصاب الجلل.

وعودنا السفير الأمريكي على الظهور في كل مناسبة تخص الجزائر، غرد “جون دي روشي” على حسابه الرسمي لـ “تويتر”.

وكتب: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة اللاعب الكبير والقائد السابق للخضر حسان لالماس وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة الفقيد والشعب الجائري عامة ولعشاق الكرة خاصة”.


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