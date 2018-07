السفير الأمريكي يقدم تعازيه في فقدان “حسان لالماس”

وعودنا السفير الأمريكي على الظهور في كل مناسبة تخص الجزائر، غرد “جون دي روشي” على حسابه الرسمي لـ “تويتر”.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت تبأ وفاة اللاعب الكبير والقائد السابق ل @LesVerts #حسان_لالماس وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري 🇩🇿 عامة ولعشاق الكرة المستديرة خاصة. To God we belong and to Whom we shall return pic.twitter.com/IJLJJqPZCe

— Ambassador Desrocher (@USAmbtoAlgeria) July 7, 2018