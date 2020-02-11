السفير الأمريكي يكشف السر وراء دعم برنامج “عندي حلم”

كشف جون ديروشر السفير الأمريكي بالجزائر، عن السر وراء دعم السفارة الأمريكية لبرنامج جزائر، مثل “عندي حلم”.

وصرّح، السفير، خلال مرور ضيفًا على قناة “النهار”، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “نعم، هذا سؤال جيّد، لأنّه ليس أمر معتاد أن تدعم سفارة برنامجًا تليفزيونيًا ما”.

وواصل المتحدث، موضحًا: “هناك في الحقيقة ثلاث أسباب دفعت وزارة الخارجية الأمريكية، لدعم برنامج عندي حلم”.

وحول هذه الأسباب، فصّل السفير: “أولًا، لاحظت وزارة توفر الجزائر على العديد من الطاقات الشبابية، لذا قررت دعم برامج كهذا، ثانيًا، أردنا إرساء روابط شراكة بين هذه الطاقات الشبانية والمجتمع الإقتصادي في أمريكا وثالثًا، أردنا أي يكون إسهامنا في هذه المبادرات وهذه المواهب صدى إعلامي، ليراها الجميع، وهذا هو هدف برامج الواقع”.