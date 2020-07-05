السفير الأمريكي يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال

هنأ، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ب. ديروشر، الشعب الجزائري بمناسبة الإحتفال بذكرى الـ 58 لعيد الإستقلال والمصادف لـ 5 جويلية من كل سنة.

وقال السفير الأمريكي، في فيديو نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “السلام عليكم الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى 58 لإستقلال بلادكم في الخامس من جويلية من كل سنة، نتذكر ونحتفي بالأبطال الذين كافحوا من اجل الحرية والكرامة للشعب الجزائري من خلال تضحياتهم”.

وأضاف السفير الأمريكي “لم تنل الجزائر إستقلالها فحسب بل أصبحت ايضا مصدر إلهام لشعوب عبر العالم، تسعى إلى الحرية مثل الجزائر”.

وقال السفير الأمريكي “حصلت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على إستقلالها من الإستعمار من خلال أعمال الشجاحة والتصميم، حركها تفاؤل ثابت وصلب كانت الصداقة قوية ، التي تربط بين الشعبين وحكومتي الجزائر الولايات المتحدة”.