السفير الأمريكي يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال

عيد الاستقلال

رسالة السفير الأمريكي إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال الثامن والخمسين للجزائر. عيد إستقلال سعيد وتحيا الجزائر!The U.S. Ambassador's message to the Algerian people on the occasion of Algeria's 58th Independence Day. Happy Independence Day and long live Algeria!

