السفير الأمريكي يهنئ شباب قسنطينة بلقب البطولة  

هنأ السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديس روشر، فريق شباب قسنطينة، بمناسبة إحرازه لقب البطولة الوطنية لهذا الموسم.

ونشر السفير الأمريكي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، خص بها نادي شباب قسنطينة، جاء فيها.

“هنيئا لفريق شباب قسنطينة، والسنافر التتويج بالبطولة الجزائرية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخ النادي”.

وأرفق السفير الأمريكي تغريدته هذه، بصورة له رفقة زوجته بمدينة الجسور المعلقة، إلى جانب صورة أخر لفريق شباب قسنطينة.

يذكر أن شباب قسنطينة، توج رسميا بلقب البطولة للموسم الجاري، بعد فوزه أمس السبت، على مضيفه إتحاد البليدة بنتيجة 2-1.