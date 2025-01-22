السفير الإسباني: الجزائر تلعب دورا بارزا بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب

قال السفير الإسباني لدى الجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو، اليوم الأربعاء، إنّ الجزائر تلعب دورا بارزا بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الجميع.

وعبر السفير الإسباني، خلال مراسم تسليم الرعية الإسباني إلى السلطات الإسبانية بمقر وزارة الشؤون الخارجية. عن تهانيه بمناسبة تمكن السلطات الجزائرية من تحرير الرهينة الإسباني، جيلبيرت نافاترو، بعد اختطافه على الحدود الجزائرية المالية.

وقال الدبلوماسي الإسباني، في كلمته “نود أن نعبر عن تهانينا بمناسبة النهاية السعيدة للحادث الذي كان نافارو ضحية له”. مضيفا “نتقدم بجزيل الشكر للسلطات الجزائرية على مساهمتها الحاسمة وإجراءاتها وكل الخطوات التي اتخذتها لتحقيق هذه النهاية”.

وكانت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قد استلمت الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM. وهو في صحة جيدة.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أن الرعية الاسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025. بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وتم نقل المعني على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك. بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية. يضيف البيان.

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