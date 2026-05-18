السّفير الإيراني: الجزائر بلد شقيق ومتميز وعلاقاتنا مزدهرة

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا بابائي، أن الجزائر بلد شقيق ومتميز تجمعه علاقات مزدهرة مع إيران.

وجاء في تصريح السفير عقب زيارة وداع أداها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر. “تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما أتشرف بالوقوف أمامكم في هذه اللحظة الختامية. لمهمتي الدبلوماسية في الجزائر بعد فترة حافلة بالعمل المشترك والتعاون البناء بين بلدينا”.

مشيرا أنه عبر لرئيس الجمهورية عن جزيل الشكر والامتنان قائلا: عبرت لفخامته عن جزيل شكري وامتناني على حسن الاستقبال والاحترام الذي وجدته منذ بداية عملي كسفير لدى البلد الشقيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وواصل بالقول “لقد كانت الجزائر بالنسبة لي بلدا متميزا بلد يمتاز بالشعب الكريم والتاريخ العريق والثقافة الغنية وروح التضامن مع الشعب الإيراني التي لمستها في كل مكان، حيث خلال فترة عملي سعيت جاهدا لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مختلف المجالات بدءً من رقي العلاقات السياسية وتقوية التعاون الاقتصادي وصولا إلى تكثيف التعاون البرلماني والتعريف بالفرص الثقافية والسياحية وانأ فخور بما تحقق من انجازات والمبادرات مشتركة وما شهدته العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، كما أحمل معي ذكريات جميلة ورائعة من الجزائر وأصدقاء أعزاء وعلاقة متينة ستظل متينة دوما جزء من حياتي ومسرتي المهنية”.

مضيفا “أكدت لسيادة الرئيس أننا سنواصل دعم وتعزيز هذه الروابط في المستقبل مهما كانت المسافات”

وفي الأخير شكر السفير الإيراني الشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتابع بالقول “أتمنى للجزائر العزيزة والشقيقة دوام الاستقرار والازدهار والعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتقدم”.

