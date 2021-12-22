السفير الإيطالي بالجزائر: الجزائر أول شريك تجاري واستراتيجي لإيطاليا في إفريقيا

كشف السفير الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بولييزي، أن الجزائر قد أصبحت شريكا إستراتيجيا و أساسيا لإيطاليا. مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين في المجال الإقتصادي و السياسي.

وقال السفير بولييزي في تصريح لوكالة الأنباء الايطالية “أنسا” على هامش أشغال إجتماع السفراء بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية أمس الثلاثاء، “بالنسبة لإيطاليا، أصبحت الجزائر بلدا إستراتيجيا. وثلث الغاز المستعمل في إيطاليا مصدره الجزائر. وأزيد من 200 شركة إيطالية أنجزت هياكل تحتية علاوة على تواجدنا في قطاع الأغذية الزراعية. تعتبر علاقة كاملة بـ 360 درجة.

وأضاف الدبلوماسي الإيطالي، أن “العلاقات بين الجزائر و إيطاليا عميقة جدا مثلما تعكسه زيارة الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا للجزائر شهر نوفمبر الفارط و التي كللت بالنجاح. مذكرا أن “الجزائر تعتبر أول شريك تجاري لإيطاليا في إفريقيا”. كما تعتبر الجزائر شريكا جديرا بالثقة بخصوص المسائل المهمة. على غرار مكافحة الهجرة السرية و التنسيق الجيد بخصوص الملف الليبي”.

و في تطرقه إلى التعاون في مجال التحول الإيكولوجي، شدّد السفير الإيطالي على أهمية إحتياطي الغاز الجزائري. مشيرا إلى الدور الاساسي لهذا النوع من الطاقة النظيفة في انجاح هذا التعاون.

وكشف في ذات السياق، أن “هناك تعاون متواز، سواء على الصعيد الثنائي او مع الإتحاد الاوروبي، في تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية و الهيدروجين و غيره. خاصة وأن “هناك الكثير من التفاؤل و التعاون جيد جدا”.

و في تطرقه الى مكافحة وباء كوفيد-19، ذكر السفير الإيطالي، أن أول بادرة تضامن لفائدة بلده في بداية الوباء جاءت من الجزائر التي ارسلت امكانيات و عتاد. كما وصف المتحدث هذا العمل التضامني الذي بادرت به الجزائر بالعمل النابع من القلب.