السفير الامريكي بالجزائر يكشف عن إهتمام بلاده الدائم في الاستثمار بالجزائر

كشف سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر “جون ديروشر” اليوم الثلاثاء من جيجل عن إهتمام بلاده الدائم بمجال الاستثمار في الجزائر.

وأشار ” جون ديروشر” الى وجود شركات بترولية واخرى في قطاعات مختلفة كالفلاحة والتكنولوجية والطيران والصحة.

كما اكد السفير على الدور البارز الذي لعبته الجزائر ممثلة وقتها في وزيرها للخارجية محمد الصديق بن يحي خلال ازمة الرهائن.

كما قام ديروشر بزيارة بعض المرافق الاقتصادية الهامة على غرار المنطقة الصناعية باولاد صالح بالطاهير وميناء جن جن العالمي.

من جهته كشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن بجيجل عبد السلام بواب عن الشروع في مفاوضات مع 3 متعاملين اقتصاديين.

وهذا قصد القيام بعملية تصدير الاسمنت نحو الولايات المتحدة الامريكية عبر ميناء جن جن.

وأشار الرئيس المدير العام اميناء جن جن إشارة منه إلى تحقيق اكثرمن 40 بالمائة أي بإرتفاع 3.8 مليون طن معالجة.

ووأضاف عبد السلام بواب أنه تم تصدير أزيد من مليون طن خلال 3 اشهر الماضية.

كما صرح الرئيس المدير العام لميناء جن جن انه تم رصد ما يقاربـ 7. 1 مليار دينار كإستثمارات خلال السنة المقبلة .