السفير الايطالي: عشرات الجزائريين تقدموا بسرية للسفارة خلال أزمة كورونا لتقديم المساعدات

أعرب السفير الإيطالي بالجزائر، باسكال فيرير، عن امتنانه العميق لعشرات المواطنين الجزائريين، الذين ذهبوا في سرية لتقديم مساعدات من أجل إرسالها إلى إيطاليا.

وقال السفير، في رسالة نشرها على صفحة السفارة بفايسبوك، بمناسبة العيد الوطني لبلده: “لن ننسى أبدا هبة الصداقة والكرامة التي أبان عنها الجزائريون”.

وذكر السفير في ذات الصدد، بمساعدات الهلال الأحمر الجزائري وهيئات أخرى لبلاده، خلال أزمة جائحة كورونا.

وأضاف الديبلوماسي الإيطالي :”إن هذا هو رابط القرابة الحقيقية وليس فقط الجوار، إذ لنا تاريخ مشترك يمتد لقرون من التبادلات والتقاطعات، وغالبا من المعاناة المشتركة، لكن تملئه لحظات النهضة العظيمة”.