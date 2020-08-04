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السفير الايطالي يستقبل ممثلين عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة

الوطني
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السفير الايطالي يستقبل ممثلين عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بقلم مصطفى.ق

استقبال سفير ايطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا، ممثلين عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة.

ونشر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد على صفحته الرسمية في فايسبوك ان الاستقبال جاء تحضيرا للزيارة مهمة لهذه الدولة الصديقة والتي تدخل في إطار التعاون بين البلدين في مجال الشركات الناشئة والإبتكار.

الهدف من الزيارة تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=864906

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