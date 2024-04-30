السفير البرتغالي يؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

أكد سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي ألبوكوير كي فيلوسو، على إرادة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر لتكون في مستوى العلاقات السياسية الممتازة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر زيارة وداع أداها له بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر. قال السفير البرتغالي أن اللقاء سمح بالتطرق إلى “النتائج الممتازة للزيارة الناجحة التي قام به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى البرتغال في ماي 2023، مبرزا الإرادة الكبيرة لبلاده في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية. بين البلدين لتكون في مستوى العلاقات السياسية الممتازة.

وأضاف السفير البرتغالي أنه أعرب لرئيس الجمهورية عن سعادته بالعمل في الجزائر طيلة الأربع سنوات الماضية. وبما لقيه من حفاوة لدى الشعب الجزائري، داعيا البرتغاليين إلى زيارة الجزائر.

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