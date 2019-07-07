السفير البريطاني بالجزائر بقميص الخضر ويتمنى التأهل للدور ربع النهائي

عبر السفير البريطاني وإيرلندا الشمالية بالجزائر، باري لوين، عن أمله في تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “التويتر” تمنىّ أن يتأهل أشبال بلماضي للثمن النّهائي وتخطيهم لمنافسهم الغيني اليوم الأحد.

حيث كتب ” أتمنى حظ موفق لمنتخب الأفناك اليوم”.

للإشارة، يواجه منتخب الخضر نظيره المنتخب الغيني مساء اليوم في الدور الـ16 من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر.

وذلك بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.