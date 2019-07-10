السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة يستقيل من منصبه

قام السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، “كيم داروك”، بتقديم استقالته من منصبه.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن السفير البريطاني، قدم استقالته، بعد فضيحة تسريب مراسلات له، انتقد فيها إدارة الرئيس

الأمريكي “دونالد ترامب”.

وقال السفير البريطاني، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: “كان هناك منذ تسريب وثائق رسمية من هذه السفارة كثير من التكهنات

حول منصبي ومدة ولايتي المتبقية بصفة سفير”.

وأضاف “كيم داروك”: “أريد وضع حد لهذه التكهنات. الوضع الحالي يجعل مستحيلا بالنسبة لي أداء دوري بالطريقة التي أريد القيام بها”.

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، في البرلمان البريطاني، أنها تحدثت مع” كيم داروك”، وتأسفت أنه شعر بالحاجة إلى ترك منصبه.